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В Новороссийске начали срочные противоаварийные работы на мемориале «Малая земля»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-nachali-srochnye-protivoavarijnye-raboty-na-memoriale-malaya-zemlya
В Новороссийске начали срочные противоаварийные работы на мемориале «Малая земля»
Фото vk.com/novomusei

На объект с 20 апреля начали завоз необходимого оборудования и материалов.

«В рамках контракта, заключенного Новороссийским историческим музеем-заповедником, ООО «Кубань проект реставрация» приступила к проведению срочных противоаварийных работ на памятнике-ансамбле «Малая земля», — сообщили в организации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о реконструкции памятника федерального значения говорят еще с 2019 года, но до сих пор ремонт находится лишь на стадии проекта. Глава СК РФ даже поручил возбудить уголовное дело.

Средства на реконструкцию нашли еще в 2021 году — в рамках региональной программы «Развитие культуры» на разработку проекта реставрации мемориала из краевого бюджета выделили 5 млн рублей. Сейчас уже есть проект в электронном виде. К мемориалу будут вести дорожки, красным цветом будут подсвечены места существующих воронок от взрывов.

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