В Новороссийске на службу в полицию заступила овчарка Моника
Общество
08.09.2022 11:41
Немецкая овчарка поступила в центр кинологической службы УМВД по Новороссийску.
«Моника — энергичная, сообразительная и умная собака. Планируем обучать ее работе по следу», — рассказала о своей подопечной кинолог, прапорщик полиции Анастасия Макаренко.
Среди ключевых характеристик немецких овчарок кинологи выделяют бдительность, преданность, любопытство и бесстрашие. Однако самое главное — командная работа полицейского и его четвероногого напарника, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.
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