В Новороссийске на службу в полицию заступила овчарка Моника

Фото пресс-служба УМВД по Новороссийску

Немецкая овчарка поступила в центр кинологической службы УМВД по Новороссийску.

«Моника — энергичная, сообразительная и умная собака. Планируем обучать ее работе по следу», — рассказала о своей подопечной кинолог, прапорщик полиции Анастасия Макаренко.

Среди ключевых характеристик немецких овчарок кинологи выделяют бдительность, преданность, любопытство и бесстрашие. Однако самое главное — командная работа полицейского и его четвероногого напарника, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

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