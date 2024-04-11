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В Новороссийске на день частично ограничат движение через ж/д переезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-den-chastichno-ogranichat-dvizhenie-cherez-zh-d-pereezd
В Новороссийске на день частично ограничат движение через ж/д переезд
Видео канала «Кубань 24»

Ограничения связаны с работами по замене резинокордового покрытия и ремонту ж/д переезда.

Движение будет ограничено 13 апреля с 8:00 до 20:00 в границах переезда на пересечении улиц Портовой и Ревельской.

Жителей и гостей города просят учитывать проведение работ при планировании маршрута поездки, сообщает пресс-служба управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

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