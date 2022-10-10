В Новороссийске мужчина намеренно пришел в зал суда с наркотиками

Фото ngnovoros.ru

Бывший майор полиции Алексей Дымовский заявил в соцсетях, что он намерен занести четыре листа конопли в зал суда в Новороссийске.

Мужчина сказал, что сделает это в знак протеста против рассмотрения уголовного дела в отношении него, которое по его мнению было проведено непрофессионально.

Уголовное дело на него завели три года назад по обвинению в незаконном обороте взрывчатки. Он провел 10 месяцев в СИЗО, а в мае 2021 года Октябрьский суд Новороссийска снял с него все обвинения.

Дымовский пришел в зал суда с наркотиками и публично заявил, что готов выдать их правоохранителям, пишет «Наша Газета Новороссийск».

«Материал зарегистрирован. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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