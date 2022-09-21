В Новороссийске многодетная семья месяцами не могла добиться лекарств для ребенка-инвалида

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Следователи проверяют информацию из СМИ о том, что ребенку-инвалиду в Новороссийске с февраля не выдавали необходимые ему препараты.

Согласно опубликованной информации, рецепты на лекарства ребенку выписали только после обращения матери в минздрав Краснодарского края. Однако и после этого фармацевты выдали препараты с задержкой, а рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание.

Следователи Новороссийска организовали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: ребенку со СМА из Краснодара после долгих споров одобрили укол Zolgensma.