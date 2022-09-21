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В Новороссийске многодетная семья месяцами не могла добиться лекарств для ребенка-инвалида

Происшествия
21.09.2022 17:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-mnogodetnaya-semya-mesyatsami-ne-mogla-dobitsya-lekarstv-dlya-rebenka-invalida
В Новороссийске многодетная семья месяцами не могла добиться лекарств для ребенка-инвалида
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Следователи проверяют информацию из СМИ о том, что ребенку-инвалиду в Новороссийске с февраля не выдавали необходимые ему препараты.

Согласно опубликованной информации, рецепты на лекарства ребенку выписали только после обращения матери в минздрав Краснодарского края. Однако и после этого фармацевты выдали препараты с задержкой, а рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание.

Следователи Новороссийска организовали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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