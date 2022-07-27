В Новороссийске будут производить первый кубанский детский конструктор

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Конструкторы для детей в городе-герое будет производить предприятие, специализирующееся на создании пластиковых изделий для дома — ООО «Росспласт».

Комиссия Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрила выделение льготного займа для компании на реализацию инвестиционного проекта «Детские товары».

«Росспласт» сможет направить полученные деньги на запуск новой производственной линии по созданию детских конструкторов, ведер, ванночек, детских пластиковых автомобилей, а также упаковок для моющих средств. Ранее на Кубани ни одно предприятие не производило конструкторы для детей.

Новороссийское предприятие работает уже более 14 лет. За это время сотрудники компании смогли найти большое количество покупателей как в России, так и в других странах. «Росспласт» активно участвует во внешнеэкономической деятельности и сотрудничает со многими иностранными партнерами, в том числе из Армении, Таджикистана, Киргизии, Абхазии и Казахстана.

В прошлом году компания приняла участие в программе повышения производительности труда и обучению сотрудников по направлению «Бережливое производство». А уже в 2022 «Росспласт» стал победителем регионального конкурса в области качества «Сделано на Кубани».

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