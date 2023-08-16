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В Новороссийске концерт группы «Моя Мишель» отменили за несколько дней до мероприятия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-kontsert-gruppy-moya-mishel-otmenili-za-neskolko-dnej-do-meropriyatiya
В Новороссийске концерт группы «Моя Мишель» отменили за несколько дней до мероприятия
Фото группы "Моя Мишель"

Выступление московской поп-группы в городе-герое должно было состояться 18 августа на площадке «Ангар». Однако поздно вечером 15 августа стало известно, что его отменили.

«Новороссийск! Концерт 18 августа, к сожалению, не случится. У площадки возникли проблемы, и она временно не работает. Мы очень ждали этой встречи и везли вам новый альбом, красивый перфоманс и множество сюрпризов», — говорится в Telegram-канале группы «Моя Мишель».

Солистка группы Татьяна Ткачук рассказала, что новость об отмене концерта в Новороссийске стала для них большой неожиданность. Группа узнала об этом в поезде по пути в Новороссийске после 10 часов дороги.

Представители концертной площадки «Ангар» в соцсетях сообщили, что у них есть определенные сложности, поэтому помещение временно не работает. Решить этот вопрос, к сожалению, пока нет возможности. Информация о порядке сдачи билетов на концерт группы «Моя Мишель» появится в ближайшее время.

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