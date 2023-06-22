В Новороссийске из-за аварии на теплосети без горячей воды остались детский дом, поликлиника и жители 10 улиц
Происшествия
22.06.2023 09:36
По данным АО «АТЭК», 22 июня с 8:00 в связи с порывом на теплосети на улице Снайпера котельная «Южная» приостановила подачу горячей воды.
Без горячего водоснабжения остались многоквартирные дома на улицах Дзержинского, Карамзина, Куникова, Ленина, Чехова, Алексеева, Глухова, Суворовской, Энгельса и Набережной.
Также горячую воду отключили в поликлинике № 3 и в детском доме на улице Энгельса, 68, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.
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