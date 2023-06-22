Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске из-за аварии на теплосети без горячей воды остались детский дом, поликлиника и жители 10 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-avarii-na-teploseti-bez-goryachej-vody-ostalis-detskij-dom-poliklinika-i-zhiteli-10-ulits
В Новороссийске из-за аварии на теплосети без горячей воды остались детский дом, поликлиника и жители 10 улиц
Фото pixabay.com

По данным АО «АТЭК», 22 июня с 8:00 в связи с порывом на теплосети на улице Снайпера котельная «Южная» приостановила подачу горячей воды.

Без горячего водоснабжения остались многоквартирные дома на улицах Дзержинского, Карамзина, Куникова, Ленина, Чехова, Алексеева, Глухова, Суворовской, Энгельса и Набережной.

Также горячую воду отключили в поликлинике № 3 и в детском доме на улице Энгельса, 68, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Читайте также: в нескольких микрорайонах Горячего Ключа на неделю ограничат водоснабжение в дневное время.

Статьи
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях