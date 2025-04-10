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В Новороссийске из гаража изъяли 5 тыс. бутылок контрафактной водки и коньяка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-garazha-izyali-5-tys-butylok-kontrafaktnoj-vodki-i-konyaka
В Новороссийске из гаража изъяли 5 тыс. бутылок контрафактной водки и коньяка
Фото t.me/mvd_23

Нелегальный склад с контрафактным алкоголем сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Новороссийску обнаружили в доме у 42-летнего жителя поселка Верхнебаканского.

По данным правоохранителей, местный житель производил контрафактный алкоголь и продавал его. Всего в гараже нашли 134 пятилитровых канистры со спиртом. Также изъяли более 5 тыс. бутылок с контрафактной водкой, коньяком, виски, ромом и текилой. Стоимость нелегального алкоголя превысила 1,8 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте продукции без маркировки. Обвиняемом грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в пяти районах Кубани обнаружили склады с 36 тыс. контрафактных сигарет. Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы из 11 человек, распространявшей в регионе немаркированные сигареты.

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