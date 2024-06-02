В Новороссийске испуганную женщину спасли от желтопузика в ботинке

Спасателям позвонила женщина из хутора Семигорского и сообщила, что в ботинок на пороге ее дома заползла змея.

Женщина сильно испугалась и не могла самостоятельно избавиться от животного.

«Спасатели выехали на место и при помощи специального устройства для отлова змей поймали нарушительницу покоя, а затем вывезли в лес и отпустили. Змеи тоже хотят жить с удобствами!»— написал написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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