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В Новороссийске ищут мужчин, порезавших шины на семи автомобилях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ishhut-muzhchin-porezavshih-shiny-na-semi-avtomobilyah
В Новороссийске ищут мужчин, порезавших шины на семи автомобилях
Фото t.me/nvrsk_road

Ранее в соцсетях появилась информация, что в ночь на 23 мая двое нетрезвых мужчины протыкали ножом шины автомобилей, припаркованных возле частных домов на улицах Житомирской и Кутузовской.

По словам очевидцев, от рук злоумышленников пострадали как минимум семь автомобилей. Владельцы поврежденных машин обратились за помощью в полицию.

«В отделе полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

Полицейские устанавливают личности мужчин, повредивших шины на припаркованных автомобилях.

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