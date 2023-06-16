В Новороссийске III Форум онкологических пациентов объединит почти 400 участников

В съезде 16 июня примут участие пациенты из различных муниципалитетов края, а также врачи-онкологи из Новороссийска, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила в соцсетях замгубернатора Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы края, в этом году на форуме появилось больше секций. Если раньше здесь обсуждали лишь женское здоровье, то теперь добавились направления по онкоурологии и раку легкого.

«Врачи расскажут участникам о современных методах диагностики, лечения, реабилитации. Также региональные специалисты проведут обмен опытом с представителями федеральных центров», — написала Минькова в Telegram.

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