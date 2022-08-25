В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой

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О новых факты мошеннических действий, связанных с вымогательством денег, сообщили в полиции Новороссийска.

По данным правоохранителей, водители заметили на дорогах мужчину, который говорит о том, что в салоне машины находится ребенок, а бензин закончился. Злоумышленник просит деньги, чтобы заправить автомобиль и доехать до дома. После того, как вымогатель получает деньги, он быстро переезжает на другой участок дороги, сообщает ОМВД Новороссийска в Telegram.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не поддаваться на уловки мошенников.

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