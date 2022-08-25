В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
Происшествия
25.08.2022 09:40
О новых факты мошеннических действий, связанных с вымогательством денег, сообщили в полиции Новороссийска.
По данным правоохранителей, водители заметили на дорогах мужчину, который говорит о том, что в салоне машины находится ребенок, а бензин закончился. Злоумышленник просит деньги, чтобы заправить автомобиль и доехать до дома. После того, как вымогатель получает деньги, он быстро переезжает на другой участок дороги, сообщает ОМВД Новороссийска в Telegram.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не поддаваться на уловки мошенников.
Читайте также: в Краснодарском крае будут судить двух экс-полицейских за угрозы и вымогательство машины у местного жителя.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов
- Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»