В Новороссийске до лета сделают реверсивным движение на улице Краснодарской

Движение транспорта на Краснодарской ограничат для проведения работ по строительству второго главного пути Новороссийского транспортного узла.

На участке улицы Краснодарской между Труда и 1-й Саманной с 11 марта до 30 мая организуют реверсивное движение.

Жителей и гостей города-героя попросили учесть изменения при планировании поездок по улице Краснодарской, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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