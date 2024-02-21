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В Новороссийске до лета сделают реверсивным движение на улице Краснодарской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-do-leta-sdelayut-reversivnym-dvizhenie-na-ulitse-krasnodarskoj
В Новороссийске до лета сделают реверсивным движение на улице Краснодарской
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Движение транспорта на Краснодарской ограничат для проведения работ по строительству второго главного пути Новороссийского транспортного узла.

На участке улицы Краснодарской между Труда и 1-й Саманной с 11 марта до 30 мая организуют реверсивное движение.

Жителей и гостей города-героя попросили учесть изменения при планировании поездок по улице Краснодарской, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: временно ограничат движение на улице Орджоникидзе в Краснодаре. Ограничения начнут действовать 22 февраля с 6:00 на участке от Красной до Красноармейской.

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