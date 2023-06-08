В Новороссийске до конца года установят пять «умных» остановок с бесплатным Wi-Fi

Современные остановочные комплексы с расширенным функционалом в городе-герое появятся в рамках реализации программы «5 шагов для городов».

До конца 2023 года в Новороссийске планируют установить пять интеллектуальных остановок. Они будут оснащены информационными табло о движении общественного транспорта, зарядными устройствами для телефонов и бесплатным Wi-Fi.

Места для установки «умных» остановочных комплексов выберут по итогам конкурса. Для реализации этого проекта выбрали территории на улицах: Мурата Ахеджака, Видова, Пионерской, проспекте Ленина, а также в селе Абрау-Дюрсо и станице Раевской, сообщает пресс-служба управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

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