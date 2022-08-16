В Новороссийске будут судить грабителя, отобравшего у валютчика сумку с 5 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Новороссийска, которого обвиняют в разбойном нападении с применением оружия.

По данным следствия, 13 апреля двое мужчин с молотком и в масках напали на незнакомого им мужчину и похитили у него около 5 млн рублей в российских деньгах и иностранной валюте. Преступники скрылись с деньгами. Их нашли по записям с камер видеонаблюдения. Одного из злоумышленников задержали, а второй скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Возбудили уголовное дело о групповом вооруженном разбое по предварительному сговору. Подозреваемого поместили под стражу, на его имущество наложили арест для возмещения ущерба. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», валютчик шел к машине, когда к нему подбежал неизвестный в капюшоне, ударил, сбил с ног, забрал сумку и сбежал. Пострадавший пытался его догнать, но из-за полученных травм упал.