В Новороссийске 4 и 6 апреля пройдет уборка во внутригородских районах

В субботу, 6 апреля, в 9:00 на территории внутригородских районов пройдут субботники.

В Приморском районе будут красить ограждения на улицах Тобольской и Видова, В Центральном районе — на проспекте Ленина и Черняхова.

В Южном районе береговую линию за очистными сооружениями будут зачищать от случайного мусора, в Восточном — белить деревья на улице Магистральной и в сквере имени Карла Маркса.

В Новороссийском районе в четверг, 4 апреля в 15:00 будут белить деревья вдоль трассы «Натухаевская — Раевская», в субботу — вдоль трассы от хутора Семигорского до Натухаевской. Сбор участников возле администрации Натухаевского сельского округа на улице Фрунзе, 51.

«Приглашаем всех желающих принять участие! Сделаем наш город чистым вместе! Все подробности об участии можно узнать в администрации своего внутригородского района», — написал и. о. замглавы Новороссийска Сергей Сопелиди в Telegram.

Читайте также: в плавнях станицы Анапской провели субботник.