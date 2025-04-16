В Новороссийске 18 и 25 апреля будут перекрывать ж/д переезд на ночь для ремонта

Ремонтные работы в границе железнодорожного переезда по адресу улица Портовая —улица Ревельская запланированы на 18 и 25 апреля. Работы будут вести по ночам.

Рабочие заменят резинокордовое покрытие и верхний слой пути. В связи с этим с 21:00 18 апреля до 6:00 19 апреля, а также с 21:00 25 апреля до 6:00 26 апреля ограничат движение транспорта через ж/д переезд на этом участке дороги.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездки, сообщает МЦУ Новороссийска.

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