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В Новороссийск приехала передвижная выставка «Поезд Победы»

Культура
23.09.2022 14:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijsk-priehala-peredvizhnaya-vystavka-poezd-pobedy
Видео канала «Кубань 24»

Мультимедийное сопровождение у экспозиции богатое: 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 интерактивных столов.

В Новороссийск прибыл уникальный «Поезд Победы». Это единственная в мире передвижная иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне. Всего здесь 12 вагонов, 10 из них — экспозиционные. Представлено более 4 тыс. оригинальных вещей. В каждом вагоне использована современная медиасистема, которая буквально переносит во времени почти на 80 лет назад. Для полного погружения в иную реальность каждому выдают наушники, в которых рассказывается история от лица реального машиниста поезда военных лет Лидии Чухрай.

Уже на протяжении двух лет этот музей на колесах курсирует по городам России. В Новороссийск он приехал из Владивостока. Попасть на уникальную экскурсию может любой желающий. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Выставка продлится до 25 сентября.

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