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В Новороссийск на новогодние праздники приехали 20 тыс. туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijsk-na-novogodnie-prazdniki-priehali-20-tys-turistov
В Новороссийск на новогодние праздники приехали 20 тыс. туристов
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он отметил, что в этом году город-герой принимает на 3 тыс. туристов больше, чем в прошлом сезоне.

«В прошлом году на новогодние выходные в наш город приехали 17 тыс. гостей, в этом — мы принимаем на 3 тыс. туристов больше. Большой перечень экскурсионных программ предлагают 17 объектов туристского показа. Большая часть из них — это объекты агро- и энотуризма. Также доступны объекты патриотического и познавательного туризма», — написал Кравченко в Telegram.

В городе также оборудовали «зимние пляжи» — установили скамейки, качели, бунгало и спортивные площадки.

«Уверен, город развивается в правильном направлении, если становится более интересным и для местных жителей, и для туристов», — добавил мэр.

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