В новом учебном году откроют детский сад в микрорайоне Северная Бытха в Сочи

Дошкольное учебное заведение на 300 мест на улице Ясногорской возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас завершается оснащение детсада, все необходимое оборудование и мебель уже доставили. Ход этой работы проинспектировал и. о. главы Сочи Андрей Прошунин

«Четыре двухэтажных корпуса оснастят современным оборудованием, в том числе интерактивным и мультимедийным. Особое внимание на всех социально значимых объектах уделяется созданию безбарьерной среды и организации безопасности: пожарной и охранной сигнализации, подъездным путям», — отметил Прошунин.

В новом детском саду предусмотрели залы для занятий творчеством и физкультурой, а также отдельный пищеблок. Кроме того, здесь благоустроили прилегающую территорию, где разместили детские игровые комплексы. Учреждение примет воспитанников в новом учебном году.

Всего на стадии строительства, проектных и предпроектных работ в городе-курорте сейчас находятся 12 детсадов. Эти учреждения позволят предоставить более 2,4 тыс. новых мест для дошкольников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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