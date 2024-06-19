В Новокубанском районе прошел ежегодный смотр готовности сил и средств РСЧС

Каждый год пожарные, спасатели, медики и главы муниципалитетов проходят командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС. В этом году мероприятия провели в Новокубанском районе, на него прибыли 400 человек со всех районов края.

Готовность к работе проверял министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков. Ему продемонстрировали автономный полевой лагерь, оснащенный системой кондиционирования, электричеством, санитарной зоной. Его вместительность — до 100 человек. Пока такой модуль есть только у спасателей Новороссийска.

Место учений поделили на несколько зон. Например, на одной из них отрабатывали спасение утопающих, на другой — боролись с открытым огнем после падения беспилотника.

«Сейчас спасатели вытаскивают на берег с помощью лебедки автомобиль, который затонул. Подобный метод использовали в июне 2023 года в Туапсинском районе, когда были подтопления», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Оповещение населения, эвакуационные мероприятия, спасение пострадавших из зоны затопления — все это составляет четкую и слаженную работа оперативных групп.

«Учения прошли лучше, чем было в прошлом и позапрошлом годах. Если раньше мы еле на тройку натягивали, то теперь — твердая четверка. Думаю, что пятерка почти», — отмечает министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Учения проводятся ежегодно, и каждый раз отмечается рост профессионализма кубанских спасателей.