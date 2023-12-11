Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новокубанске пропала 9-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanske-propala-9-letnyaya-devochka
В Новокубанске пропала 9-летняя девочка
Фото t.me/la_krd_krai

По данным поисковиков, 9-летняя Алла Аракелова 10 декабря вышла из дома  и не вернулась.

Поисками ребенка занимаются волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы девочки: рост 132 см, волосы черные, глаза карие. Была одета в желто-зеленую куртку, темно-синюю юбку, белую блузку, фиолетовые сапоги и черную шапку.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52.

Читайте также: пропавшего в Анапе 12-летнего мальчика нашли живым. О пропаже ребенка стало известно 3 декабря. Его удалось найти в тот же день.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях