В Новокубанске пропала 9-летняя девочка
Происшествия
11.12.2023 09:27
По данным поисковиков, 9-летняя Алла Аракелова 10 декабря вышла из дома и не вернулась.
Поисками ребенка занимаются волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Приметы девочки: рост 132 см, волосы черные, глаза карие. Была одета в желто-зеленую куртку, темно-синюю юбку, белую блузку, фиолетовые сапоги и черную шапку.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52.
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