В новогодние праздники более 540 бригад скорой помощи будут дежурить на Кубани

Кабинеты неотложной помощи в новогодние каникулы будут работать до 22:00, травмпункты будут принимать пациентов круглосуточно.

«Впереди длинные выходные. Но не для наших медиков, которые всегда в рабочем строю. Свыше 540 бригад скорой помощи будут дежурить на Кубани в новогодние праздники. Из них 58 — по Краснодару. Кабинеты неотложной помощи будут работать до 22:00, травмпункты — круглосуточно», — сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Кроме того, замглавы губернатора по соцблоку отметила, что зимой традиционно растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — число вызовов медиков на «простуду» уже выросло на четверть. В новогодние праздники к ним неизменно добавляются травмы, ожоги, отравления и пр.

«Сейчас бригады скорой помощи совершают более 5,5 тыс. выездов в сутки по краю, в том числе около 1 тыс. вызовов приходится на краевую столицу. Пусть праздничные выходные пройдут благополучно, а в памяти оставят только положительные воспоминания и радость от общения с близкими», — добавила Анна Минькова.

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