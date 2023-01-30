В нескольких районах Краснодарского края детей-сирот временно освободят от платы за найм жилья

В Минстрое РФ прорабатывают возможность снижения тарифа за найм жилья для детей-сирот. До получения ответа от ведомства, в районах Кубани, ранее поднявших плату за жилье, предоставленное по краевой программе, не будут взимать плату с детей-сирот.

О повышении стоимости найма жилья для сирот, предоставленного по краевой программе, сообщил житель Славянского района. Он рассказал, что цена выросла с 700 рублей до 6 тыс. рублей в месяц. К сообщению он приложил фото уведомления от администрации района.

«Сегодня пришло уведомление детям-сиротам от администрации Славянского района о внезапном повышении платы за найм квартир, которые им достались по губернаторской программе. Требование жесткое и бескомпромиссное, резкое повышение цены с 700 рублей до 6 тыс. рублей. Не считая оплаты за коммунальные услуги», — рассказал он.

Мужчина отметил, что для многих сирот эта сумма является неподъемной.

В минтруда и соцразвития Краснодарского края напомнили, что согласно федеральному законодательству, жилье детям-сиротам первоначально предоставляют по договорам найма на пять лет, предусматривающим оплату. По истечению пяти лет жилье можно приватизировать.

Плата за найм была увеличена по приказу Минстроя РФ, вступившему в силу 11 октября прошлого года. Муниципалитеты приступили к реализации приказа. Больше всего увеличение затронуло Славянский и Новопокровский районы. Там стоимость выросла с 23 рублей до 166,39 рублей за 1 кв. м и с 41,67 рублей до 208,37 рублей за 1 кв. м соответственно.

Администрация Славянского района обратилась в Минстрой РФ с вопросом о возможности введения дополнительных льгот для сирот при расчете платы за жилье. В настоящее время в Минстрое прорабатывают возможность снижения тарифа. Если тариф снизят, органы местного самоуправления смогут понизить размер платы за найм. До получения ответа от Минстроя России районы, где плата увеличилась, не будут взимать плату с детей-сирот, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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