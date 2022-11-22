В Небуге эвакуированным из Херсонской области окажут бесплатную медицинскую помощь

Видео канала «Кубань 24»

В пансионатах Кубани сейчас находится более 12 тыс. жителей новых регионов России. Для них создают все необходимые условия, в том числе по оказанию медицинских услуг. Мобильный центр две недели работал в Анапе, сейчас переехал в Туапсинский район. Небуг — не последняя его остановка.

Участник войны в Афганистане Виктор Крамаренко на здоровье жаловаться не любит, но возраст — 74 года — и старые раны обязывают регулярно обращаться к врачам. Измерить давление самостоятельно у него сейчас нет возможности. Уезжая из Херсона, семья ветерана не успела взять из дома тонометр.

«Дома два тонометра, но мы так собирались, что раз, два и вперед, автостанция рядом — увидели уже последний автобус», — рассказывает Виктор Крамаренко.

У терапевта Виктор Крамаренко последний раз был несколько месяцев назад, еще в Херсоне. Сейчас мужчина не нарадуется приезду опытных специалистов. Рады люди и помоложе. Нина Тимонова несколько недель назад уехала из Каховки. В ее родном городе из-за обстрелов ВСУ оставаться было небезопасно.

«Обстрелы были постоянно, такое чувство, что даже ночью. В огород утром встаю, нет, вроде, в огороде чисто. Недалеко Кинбурнская коса — там идут обстрелы. В Алешки разрушили администрацию, в нашем селе разрушили дом предпринимателя», — сетует Тимонова.

Женщина рассказала, что на Кубани переселенцев встретили очень хорошо: обеспечили и вещами, и едой, и кровом. Сейчас власти помогают оформлять документы. И теперь, после всего пережитого, здоровье проверить необходимо. Медики делают электрокардиограмму, проверяют кровь на содержание сахара и холестерина. Скрининг занимает не более 15–20 минут.

«В мобильном центре не так много места, но очередей здесь нет, люди приходят равномерно. Можно зайти по пути в столовую. Это очень удобно: люди проживают неподалеку и могут получить консультации по своему образу жизни, исследовать сердце, посмотреть на уровень сахара в крови, ну и в заключении получить консультацию терапевта», — сообщает специальный корреспондент Кирилл Белоног.

Мобильные центры здоровья работают в крае уже несколько лет. Теперь они доступны и для новых жителей региона. Главная задача — помочь местным поликлиникам.

«Наши выезды организованы минздравом Краснодарского края. Выезжаем в различные населенные пункты Краснодара и края, принимаем всех желающих. По результатам обследования мы даем рекомендации по лечению, по образу жизни, при необходимости дообследования и расширенных консультаций направляем в другие медицинские учреждения», — говорит врач-терапевт краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Шуликина.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае начал работу передвижной медицинский комплекс.