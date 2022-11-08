В небе над Краснодарским краем ночью образовалось лунное гало

Видео канала «Кубань 24»

Согласно народной примете, это необычное природное явление сулит дожди или похолодание.

Гало относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда, находящихся в атмосфере. Солнечные лучи, проходя сквозь них, преломляются и образуют свечение с внутренней стороны гало.

Кроме того, 8 ноября произойдет полное лунное затмение. Максимальная фаза состоится в 13:59 по московскому времени. Продолжительность затмения составит около 6 часов. Жители Кубани его не увидят, так как луна взойдет уже после окончания затмения, но можно посмотреть онлайн-трансляции на видеохостингах.

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