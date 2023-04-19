В МВД рассказали, как правильно размещать изображения на машинах во время «Бессмертного полка»
Общество
19.04.2023 11:12
Участие в акции «Бессмертный полк» могут принимать автоводители. Размещение фотографий и другой информации на машинах не будет являться правонарушением.
Водителям необходимо соблюдать правила размещения изображений на машинах. Изображения не должны ограничивать обзор водителя, их рекомендуется размещать на заднем стекле или на боковых задних пассажирских стеклах. Чтобы не повредить фотографии, их стоит закрепить с внутренней стороны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году традиционное общероссийское шествие «Бессмертный полк» в честь Дня Победы не состоится. Регионы еще принимают решение о форматах проведения внутри субъектов.
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