В Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонтировать дороги

Проезжая часть — одна из главных проблем данного микрорайона. На большинстве улиц в Музыкальном отсутствует дорожное покрытие.

В микрорайоне уже выполнили ямочный ремонт на улицах Агрохимической, Ангарской и Кухаренко. Сейчас приводят в порядок улицу Шаляпина.

Дороги на улицах Кармалина, Мальгерба и Климова начали грейдировать. В апреле грейдирование выполнят еще на восьми дорогах. Всего в планах на текущий год — 22 участка.

«В апреле мы планируем начать текущий ремонт дорог еще на семи улицах в этом районе», — рассказал глава дептранса Краснодара Андрей Белугин.

Он подчеркнул, что развитие дорожной сети остается одним из приоритетных направлений для городских властей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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