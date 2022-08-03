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В Мостовском районе развернули мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту

Политика
03.08.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-razvernuli-mobilnyj-kompleks-otbora-na-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu
Видео канала «Кубань 24»

Он заработал на территории парка Победы. Прием ведется с 9:00 до 16:00.

Пойти в армию может любой мужчина от 18 до 50 лет. В условиях специальной военной операции в соответствии с действующим законодательством возможно заключить срочный контракт от трех месяцев до года. Для этого достаточно прийти в штаб, где офицеры проведут с вами беседу, а также могут устроить психологическое тестирование. Подобные мобильные комплексы работают по всему краю с 2018 года.

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