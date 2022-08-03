В Мостовском районе развернули мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту

Видео канала «Кубань 24»

Он заработал на территории парка Победы. Прием ведется с 9:00 до 16:00.

Пойти в армию может любой мужчина от 18 до 50 лет. В условиях специальной военной операции в соответствии с действующим законодательством возможно заключить срочный контракт от трех месяцев до года. Для этого достаточно прийти в штаб, где офицеры проведут с вами беседу, а также могут устроить психологическое тестирование. Подобные мобильные комплексы работают по всему краю с 2018 года.

Читайте также: в Донбасс отправились около 1,5 тыс. добровольцев Краснодарского края.