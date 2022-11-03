В Мостовском районе на хребте Шахан подняли флаги в поддержку новых регионов РФ

Видео канала «Кубань 24»

Участники акции в честь Дня народного единства установили флаги России, Краснодарского края, ДНР и ЛНР. К мероприятию присоединились кубанские волонтеры, воспитанники военно-патриотических клубов, представители Русского географического общества и добровольцы из Санкт-Петербурга.

«Здесь когда-то проходили бои за Кавказ в 1942–1943 годах. Мы решили, что на этой дороге в Карачаево-Черкесию люди, проезжающие здесь, будут видеть эти флаги с трассы и поддерживать эмоционально наших бойцов», — рассказал руководитель казачьего патриотического клуба «Казачья слобода» Курганинска Сергей Князев.

«Этот день несомненно важен. Ведь когда мы помним наши корни — мы едины, а значит победа будет за нами», — сказала воспитанница казачьего патриотического клуба «Казачья слобода» Ирина Князева.

После поднятия флагов воспитанники военно-патриотических клубов исполнили гимн России, а казаки продемонстрировали элементы рукопашного боя. День народного единства — один из самых молодых государственных праздников страны, объединяющих жителей разных регионов.