В Москве завершился творческий конкурс Каспийского трубопроводного консорциума

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «КТК — талантливым детям. Крылья Победы».

Более 20 тыс. детей приняли участие в международном празднике детства в этом году. Поддержка творчества подрастающего поколения является важнейшей задачей для Каспийского трубопроводного консорциума уже более четверти века. Конкурс «КТК – талантливым детям» изначально был локальным фестивалем, а со временем стал международным событием, объединяющим регионы и страны, способствующим сохранению народных традиций и мотивирующим молодежь развивать свои творческие способности.

В год Великой Победы основной темой конкурса стал подвиг советского народа и укрепление диалога между Россией и Казахстаном. В каждом регионе проведения мероприятия назывались по-разному: в Астраханской области — «Нити Победы», в Калмыкии — «Голоса Победы», на Ставрополье и Кубани — «Живая книга Победы» и «Весна Победы», а в Новороссийске — «Дороги памяти».

«Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И дети продолжают те традиции творчества, говорят о том, что они помнят, говорят о Великой Победе нашей страны», — отмечает заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.

Почти 300 талантливых детей со всей России и ближнего зарубежья с 28 ноября по 2 декабря приняли участие в форуме «Москва встречает друзей». Около 100 из них прибыли из Краснодарского края.

«Мы предвкушаем, как это будет круто. Нам очень нравится, мы очень любим этот город, ждем прогулки и завтрашней экскурсии», — сказала участница конкурса Маргарита Коваль.

На сцене ДК имени Горбунова прошел завершающий гала-концерт. Перед ним юные гости форума участвовали в экскурсиях по Москве, мастер-классах педагогов столичных вузов и творческих встречах с известными артистами.

«Этот фестиваль дает детям возможность получить необыкновенные знания от лучших педагогов Москвы и страны. Это также возможность общения со сверстниками из разных регионов», — добавил Михаил Гришанков.

Главная особенность конкурса — в нем нет проигравших. Это творческий праздник, в котором каждый из 25 тыс. участников выиграл новые эмоции, возможность проявить себя и завести новых друзей, с которыми наверняка встретится в следующем году на полюбившейся сцене.

