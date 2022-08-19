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В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна

Происшествия
19.08.2022 19:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-zaderzhali-glavnogo-narkologa-minzdrava-evgeniya-bryuna
В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна
Фото narcologos.ru

О задержании главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна стало известно 19 августа.

Сообщается, что его задержали по делу о мошенничестве и в настоящее время Брюн находится на допросе. По его итогам будет решаться вопрос о мере пресечения.

Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура России назвала инициативу о новых правилах выдачи медсправок для водителей ошибкой Минздрава.

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