В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О задержании четвертого подозреваемого в избиении самбиста из Минска на пляже «Фрегат» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Ранее он был объявлен в розыск.

Члены ОНК посетили 39-летнего задержанного в Тверском отделе полиции.

«Задержанного доставили в отдел полиции накануне ночью. Он был задержан на основании федерального розыска, проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже», — цитирует ТАСС члена ОНК Москвы Ольгу Дружинину.

По ее словам, он нарушил подписку о невыезде и приехал в столицу. При этом сам задержанный утверждает, что не знал о деле против него и о мере пресечения, от органов специально не скрывался. Кроме того, заявил, что у него на иждивении восемь детей. В ближайшее время задержанного из Москвы отправят в Сочи.

«В связи с широким резонансом были приняты оперативные меры реагирования. Однако, возможно, не хватило времени, чтобы во всем тщательно разобраться. И в ходе работы нашей экспертной группы по противодействию экстремизму и признанию террористической организации батальона «Азов» [в отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела] появилась информация о возможной причастности к неонацистским движениям другого фигуранта дела. Поэтому мы призываем правоохранительные органы внимательно разобраться в этой истории», — прокомментировал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 3 июля на пляже «Фрегат» избили чемпиона по самбо из Минска, заступившегося за младших сестер. Затем 5 июля в Сочи арестовали троих фигурантов дела. Отбывать наказание мужчины будут до 3 сентября включительно. Днем ранее взяли под стражу одного из охранников пляжа. Еще одного из участников драки объявили в розыск. Мэрия Сочи расторгла соглашение с арендатором пляжа «Фрегат» после инцидента.