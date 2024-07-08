В Москве на ВДНХ завершила работу выставка-форум «Россия»

На ВДНХ 8 июля прошло закрытие выставки-форум «Россия». Площадка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира: за 8 месяцев там побывали более 18 млн гостей.

Один из стендов, который пользовался большой популярностью у посетителей, — стенд Краснодара. Он отличался кубанским колоритом. Гостей встречали казак и казачка и угощали караваем. Также были игры и мастер-классы, на которых любой желающий мог попробовать свои силы в прикладном искусстве.

«Сегодня такая большая честь для города — мы сегодня открываем дни Краснодара на великой выставке-форуме «Россия». Наш южный город всегда рад видеть всех. На стенде мы максимально погрузим всех гостей в историю, события, в развитие Краснодара, презентуем нашу символику — бренд-бук города», — рассказывает глава Краснодара Евгений Наумов.

«Краснодар по праву может называться зеленым городом. У нас уже более 100 скверов и парков. Есть парк «Краснодар», который знают во всей стране. Мы на этом не останавливаемся, готовы создавать еще больше новых скверов и парков», — добавляет заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова.

В финальный день работы выставки с ее организаторами и сотрудниками встретился президент России. Представители регионов рассказали Владимиру Путину о своем опыте и впечатлениях.

Завершилось все на ВДНХ концертом «Россия нигде не заканчивается»: перед гостями выставки выступили Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие российские исполнители.