Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Москве на международном «Кубке сильнейших» выступают 5 кубанских гимнасток

Спорт
06.10.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-na-mezhdunarodnom-kubke-silnejshih-vystupayut-5-kubanskih-gimnastok
Видео канала «Кубань 24»

В Москве 6 октября завершается второй этап международных соревнований по художественной гимнастике «Кубок сильнейших». В турнире участвуют и кубанские спортсменки, в том числе одна из лидеров сборной Краснодарского края Арина Ткачук.

На прошлой неделе Ткачук выиграла золото в индивидуальном многоборье на Кубке губернатора Краснодарского края. С этой же программой спортсменка выступает сейчас в столице.

«Булавы — это самая удачная моя программа, с которой я занимаю самые высокие места на всероссийском уровне. Музыку нам дала непосредственно главный тренер сборной России Ирина Винер. И вот мы уже спустя полгода именно с этой программой выступаем по всей стране и за ее пределами», — сказала мастер спорта по художественной гимнастике Арина Ткачук.

Помимо Ткачук, Краснодарский край на турнире представляют еще четыре гимнастки: сочинки Полина Белик, Дарья Хорошилова и Александра Маханькова, а также краснодарка Ульяна Вышемирская. «Кубок сильнейших» проходит во Дворце имени президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Читайте также: в Краснодаре завершился турнир по художественной гимнастике на Кубок губернатора.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях