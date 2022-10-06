В Москве на международном «Кубке сильнейших» выступают 5 кубанских гимнасток
В Москве 6 октября завершается второй этап международных соревнований по художественной гимнастике «Кубок сильнейших». В турнире участвуют и кубанские спортсменки, в том числе одна из лидеров сборной Краснодарского края Арина Ткачук.
На прошлой неделе Ткачук выиграла золото в индивидуальном многоборье на Кубке губернатора Краснодарского края. С этой же программой спортсменка выступает сейчас в столице.
«Булавы — это самая удачная моя программа, с которой я занимаю самые высокие места на всероссийском уровне. Музыку нам дала непосредственно главный тренер сборной России Ирина Винер. И вот мы уже спустя полгода именно с этой программой выступаем по всей стране и за ее пределами», — сказала мастер спорта по художественной гимнастике Арина Ткачук.
Помимо Ткачук, Краснодарский край на турнире представляют еще четыре гимнастки: сочинки Полина Белик, Дарья Хорошилова и Александра Маханькова, а также краснодарка Ульяна Вышемирская. «Кубок сильнейших» проходит во Дворце имени президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
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