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В Морском культурном центре Новороссийска прошел концерт «Сцену детям»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morskom-kulturnom-tsentre-novorossijska-proshel-kontsert-stsenu-detyam
Видео канала «Кубань 24»

На нем выступили 24 таланта из 10 районов края. Среди них были скрипачи, виолончелисты, трубачи и даже один валторнист.

Участники концерта были не старше 15 лет, но исполняли вполне взрослую программу. В основном звучала русская классика — Чайковский и Рахманинов. В конце мероприятия жюри выбрало лучших музыкантов.

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