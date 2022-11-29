В Морском культурном центре Новороссийска прошел концерт «Сцену детям»
Культура
29.11.2022 09:57
На нем выступили 24 таланта из 10 районов края. Среди них были скрипачи, виолончелисты, трубачи и даже один валторнист.
Участники концерта были не старше 15 лет, но исполняли вполне взрослую программу. В основном звучала русская классика — Чайковский и Рахманинов. В конце мероприятия жюри выбрало лучших музыкантов.
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