В Минцифры поддержали создание кибервойск в России

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев высказался в поддержку идеи о создании кибервойск в качестве возможного варианта службы для контрактников.

Министр отметил, что сейчас существует отсрочка для граждан до 30 лет, которые работают в аккредитованных IT-компаниях.

«По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. У нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», — сказал Максут Шадаев.

По мнению Шадаева, если речь идет о кибервойсках в рамках контрактной службы, то обсуждение этого вопроса возможно. Так желающие смогут заключить договор о службе в войсках спецвида, которые связаны с киберобеспечением.

«Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», — цитирует министра РИА «Новости».

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