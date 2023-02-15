В Минобороны РФ рассказали о прорыве эшелонированной обороны ВСУ в ЛНР
Военные Центрального военного округа разбили крупный опорный пункт ВСУ на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили 15 февраля.
Мотострелки сумели прорвать эшелонированную оборону украинских военных в лесистой местности. Прорыв российских военных не удержала и вторая линия обороны противника, которая была более укрепленной.
«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отступив в спешке, солдаты ВСУ не успели забрать тела убитых и военное имущество. Прикрывая отход, украинские военные дистанционно заминировали район противопехотными минами образца НАТО, сообщает RT.
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