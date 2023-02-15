Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Минобороны РФ рассказали о прорыве эшелонированной обороны ВСУ в ЛНР

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minoborony-rf-rasskazali-o-proryve-eshelonirovannoj-oborony-vsu-v-lnr
Фото пресс-службы Минобороны РФ

Военные Центрального военного округа разбили крупный опорный пункт ВСУ на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили 15 февраля.

Мотострелки сумели прорвать эшелонированную оборону украинских военных в лесистой местности. Прорыв российских военных не удержала и вторая линия обороны противника, которая была более укрепленной.

«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отступив в спешке, солдаты ВСУ не успели забрать тела убитых и военное имущество. Прикрывая отход, украинские военные дистанционно заминировали район противопехотными минами образца НАТО, сообщает RT.

Читайте также: Минобороны РФ показало работу боевого расчета бронепоезда Южного военного округа в зоне СВО. Военнослужащие выполняют задачи по технической разведке, разминированию, а также восстановлению железнодорожного полотна и разрушенных дорожных направлений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях