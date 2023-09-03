В Минобороны РФ напомнили, в каком порядке предоставляется отпуск мобилизованным

Мобилизованные на военную службу граждане имеют право на двухнедельный отпуск раз в полгода.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Уточняется, что график отпусков для мобилизованных разрабатывает штаб воинской части. При этом утверждается он командованием группировками войск с учетом «обстановки в зоне проведения СВО».

В Минобороны отметили, что «в настоящее время проводится комплекс мероприятий по предоставлению отпусков». Ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», сообщает РБК.

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