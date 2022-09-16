В Минеральных Водах полицейский не дал женщине упасть с большой высоты
Происшествия
16.09.2022 16:47
Сотрудник транспортной полиции в свой выходной увидел, что женщина перелезла через карниз балкона и намеревается спрыгнуть с большой высоты.
Она кричала находившимся снизу людям, чтобы они увели своих детей. В любой момент ситуация могла закончиться непоправимыми последствиями.
Полицейский решил помочь отчаявшейся женщине. Он попросил очевидцев вызвать скорую помощь и полицию, а сам поднялся к ней этаж. Через соседский балкон он подобрался к женщине и схватил ее за руки.
Затем мужчина завел жительницу в ее квартиру и попытался успокоить. Прибывшие на место медики госпитализировали женщину, сообщает «МВД Медиа».
Читайте также: в Краснодаре полицейские и медики отговорили женщину прыгать с железнодорожного моста.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
- «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
- В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
- Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
- В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара