В Минеральных Водах полицейский не дал женщине упасть с большой высоты

Фото mvdmedia.ru

Сотрудник транспортной полиции в свой выходной увидел, что женщина перелезла через карниз балкона и намеревается спрыгнуть с большой высоты.

Она кричала находившимся снизу людям, чтобы они увели своих детей. В любой момент ситуация могла закончиться непоправимыми последствиями.

Полицейский решил помочь отчаявшейся женщине. Он попросил очевидцев вызвать скорую помощь и полицию, а сам поднялся к ней этаж. Через соседский балкон он подобрался к женщине и схватил ее за руки.

Затем мужчина завел жительницу в ее квартиру и попытался успокоить. Прибывшие на место медики госпитализировали женщину, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: в Краснодаре полицейские и медики отговорили женщину прыгать с железнодорожного моста.