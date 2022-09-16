Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Минеральных Водах полицейский не дал женщине упасть с большой высоты

Происшествия
16.09.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mineralnyh-vodah-politsejskij-ne-dal-zhenshhine-upast-s-bolshoj-vysoty
В Минеральных Водах полицейский не дал женщине упасть с большой высоты
Фото mvdmedia.ru

Сотрудник транспортной полиции в свой выходной увидел, что женщина перелезла через карниз балкона и намеревается спрыгнуть с большой высоты.

Она кричала находившимся снизу людям, чтобы они увели своих детей. В любой момент ситуация могла закончиться непоправимыми последствиями.

Полицейский решил помочь отчаявшейся женщине. Он попросил очевидцев вызвать скорую помощь и полицию, а сам поднялся к ней этаж. Через соседский балкон он подобрался к женщине и схватил ее за руки.

Затем мужчина завел жительницу в ее квартиру и попытался успокоить. Прибывшие на место медики госпитализировали женщину, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: в Краснодаре полицейские и медики отговорили женщину прыгать с железнодорожного моста.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
  3. «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
  4. В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях