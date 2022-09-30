В международных летних играх паралимпийцев примут участие 38 кубанцев
Спорт
30.09.2022 21:16
Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи с 4 по 8 октября.
В программу войдут девять видов спорта: футбол, паратхэквондо, фехтование на колясках, стрельба из лука, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, шахматы и шашки. Все пройдет в центре спортивной подготовки «Юг Спорт», спорткомплексе «Юность», а также в одном из гостиничных комплексов в Красной Поляне.
Всего за медали будут сражаться 1,8 тыс. атлетов — это хозяева, а также представители Белоруссии, стран СНГ и других дружественных государств.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсменка из Анапы завоевала «бронзу» Чемпионата России по бадминтону.
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