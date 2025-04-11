В мэрии Краснодара рассказали, когда завершится отопительный сезон

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о прекращении подачи тепла в жилые дома, социальные объекты и организации краевого центра.

Отопительный сезон завершится в городе 18 апреля. Теплоснабжающим организациям, имеющим на балансе котельные, рекомендовали остановить подачу тепла в медицинские учреждения со стационарами и детские сады по заявкам.

Окончанием отопительного сезона считается время, когда среднесуточная температура держится выше +8 °С на протяжении 5 дней, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: СК проверит жалобы на подачу света от жителей СТ «Монтажник» под Краснодаром. Сообщения с жалобами жителей садового товарищества в поселке Дружелюбном на обеспечение электричеством ранее появились в социальных сетях. Авторы публикаций отметили, что электричество в их дома почти не подается на протяжении месяца. Из-за этого не работают системы отопления, местные жители, среди которых маленькие дети, вынуждены ходить дома в верхней одежде. Однако на их обращения никто не реагирует и никаких мер для решения проблемы не принимает.