В мэрии Краснодара подвели итоги социально-экономического развития города

Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре снижается уровень безработицы, а предприятия увеличивают объемы выпускаемой продукции. И это несмотря на западные санкции.

Итоги социально-экономического развития столицы Кубани за первые пять месяцев этого года подвела мэрия. Цифры озвучили на брифинге.

«Краснодар не сбавляет темпы социально-экономического развития. Об этом говорят итоги за пять месяцев текущего года. Уверенный рост идет по всем основным показателям. По данным Росстата, объем произведенной продукции и оказанных услуг в разных отраслях составил почти 275 млрд рублей. Лидирующую позицию занимает розничная торговля — ее оборот за это время составил 149 млрд рублей. На втором месте промышленный комплекс — 85,5 млрд», — сказала корреспондент Татьяна Алексеева.

«Некоторые отрасли перерабатывающей продукции показали значительный рост. Производство пищевых продуктов выросло в 1,3 раза, производство напитков в 1,2 раза, производство бумаги и бумажных изделий в 1,4 раза, производство резиновых изделий в 1,6 раза», — сказал заместитель начальника управления экономики администрации Краснодара Василий Литвинов.

Почти 19,5 млрд рублей за первый квартал инвестировал бизнес в крупные и средние предприятия. Львиная доля вложенных средств тратится на приобретение машин и оборудования, строительство зданий и технических сооружений.

«Доля Краснодара в инвестициях, сложенных в экономику края, в целом превышает 26%. В основном средства инвестировались в строительство зданий и сооружений — это 44% и приобретение машин и оборудования — 43%», — сказал Василий Литвинов.

Стоит отметить, что в краевой столице снизился уровень безработицы. Его показатель составляет чуть больше половины процента. Для сравнения, это втрое меньше, чем в прошлом году. Тем, кто в поиске вакансии, есть что предложить. На июнь 2022 года городу требуется 20,5 тыс. работников.