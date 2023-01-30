В мэрии Краснодара опровергли информацию о закрытии школы в хуторе Копанском

Ситуацию с возможным закрытием школы № 79 в Прикубанском округе обсудили на еженедельной планерке в мэрии краевой столицы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что среднюю школу расформируют и оставят только начальную. Глава города Евгений Наумов попросил коллег донести до обеспокоенных родителей информацию, что происходит в этой школе и есть ли там какие-нибудь проблемы. Он отметил, что городской департамент строительства изучает возможность пристроить помещение на территории СОШ № 79 и поручил сотрудникам департамента образования провести в школе родительское собрание, чтобы развеять все слухи.

«Школа работает. О ее расформировании речи нет. На сегодняшний день в школе учится 297 детей — это почти в три раза больше положенного. В кабинетах, рассчитанных на 11 человек, — не меньше 20», — рассказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.

Она добавила, что специалисты рассматривают варианты для того, чтобы школа могла работать по установленным нормативам. Один из вариантов — подвоз учеников средних классов в другую школу. По ее словам, ситуация с переполненностью школы № 79 станет понятна к апрелю этого года после начала комплектования заведений на следующий учебный год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для учащихся 5-9 классов СОШ № 79 планируют организовать подвоз в школу № 68 (поселок Колосистый, улица Звездная, 5). В ней есть все условия для обучения.