В мэрии Краснодара назвали причину задержки начала ремонта Тургеневского моста
Общество
09.02.2024 10:47
Источник финансирования капитального ремонта Тургеневского моста, связывающего Краснодар и Адыгею, и, соответственно, сроки начала работ еще не определены.
Проект оценивали почти в 494,5 млн рублей. Эта сумма рассчитывалась исходя из цен строительно-монтажных работ третьего квартала 2021 года.
«Стоимость выполнения работ взаимосвязана со сроком доведения лимитов бюджетных ассигнований и отражает действующий уровень инфляции, в соответствии с чем будет подлежать уточнению до момента начала реализации», — сообщили в мэрии Краснодара.
Проектная документация на ремонт моста согласована с ресурсоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей, сообщает «Кубань информ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 8 февраля начали ямочный ремонт Тургеневского моста.