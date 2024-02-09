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В мэрии Краснодара назвали причину задержки начала ремонта Тургеневского моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-nazvali-prichinu-zaderzhki-nachala-remonta-turgenevskogo-mosta?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В мэрии Краснодара назвали причину задержки начала ремонта Тургеневского моста
Фотоt.me/mcu_krd

Источник финансирования капитального ремонта Тургеневского моста, связывающего Краснодар и Адыгею, и, соответственно, сроки начала работ еще не определены.

Проект оценивали почти в 494,5 млн рублей. Эта сумма рассчитывалась исходя из цен строительно-монтажных работ третьего квартала 2021 года.

«Стоимость выполнения работ взаимосвязана со сроком доведения лимитов бюджетных ассигнований и отражает действующий уровень инфляции, в соответствии с чем будет подлежать уточнению до момента начала реализации», — сообщили в мэрии Краснодара.

Проектная документация на ремонт моста согласована с ресурсоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей, сообщает «Кубань информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 8 февраля начали ямочный ремонт Тургеневского моста.

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