В медучреждения Краснодарского края требуется 2,5 тыс. врачей

О нехватке медицинских работников 16 июня на совещании в Анапе сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«Пока остается вопрос с кадрами. Только средних медработников требуется по краю 3,4 тыс. человек, также нужно 2,5 тыс. врачей. Готовим свои молодые кадры – за два последних года открыли два филиала медколледжей в Тимашевске и Курганинске», — написала она в Telegram.

По словам Миньковой, сегодня в крае есть потребность в расширении сети медучреждений, особенно на селе.

«Нужны поликлиники, ВОПы, ФАПы. Достроим в этом году 8 поликлиник, начали возводить еще 11. Строим 10 ФАПов, еще 6 медучреждений капитально ремонтируем, дооснащаем наши онкоцентры. Важно обеспечить доступность образования — яслей, детсадов и школ. В прошлом году мы открыли 10 новых детсадов и 16 школ. В этом — планируем открыть еще 20 школ и 23 детских сада», — добавила вице-губернатор.

Минькова отметила, что на Кубани по-прежнему оказывается поддержка учителям, работает программа «Земский учитель». Продолжается реализация губернаторской программы по предоставлению соципотеки.

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