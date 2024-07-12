В МЧС напомнили о запрете сжигания стерни и разжигания костров на полях

В нескольких районах Краснодарского края из-за жары установили пятый класс пожароопасности. В МЧС напомнили, что сейчас запрещено разжигать костры, сжигать мусор, сухую траву и стерни — это сухие стебли озимых.

С начала июля в регионе уже два раза горели хлебные поля — возгорания зафиксированы в Тихорецком и Кавказском районах. В обоих случаях причиной ЧП стал поджог.

Еще один пожар произошел в Новокубанском районе, рядом с селом Ковалевское. Там после уборки пшеницы горела стерня, и десятки гектаров сельхоз угодий тлеют уже вторые сутки. По словам местных жителей, делают это сами аграрии, чтобы очистить поля.

«С целью предотвращения подобных случаев, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о запрете сжигания стерни и разжигания костров на полях», — напомнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

За нарушения пожароопасного режима установлены штрафы: для граждан — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 800 тыс. В отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность.