В Мариуполе установили мемориал погибшим новороссийским морякам

Видео канала «Кубань 24»

Память о моряках-черноморцах, погибших при освобождении Мариуполя, увековечили в порту города. Четверо новороссийцев участвовали в разминировании акватории. Они погибли 8 мая, выполняя служебное задание.

В открытии мемориала приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, а также военнослужащие НВМЗ.

Участники мероприятия возложили цветы к камню, на котором высечены имена и портреты героев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе восстановили братскую могилу советских воинов.