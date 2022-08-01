Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Мариуполе установили мемориал погибшим новороссийским морякам

Общество
01.08.2022 17:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mariupole-ustanovili-memorial-pogibshim-novorossijskim-moryakam
Видео канала «Кубань 24»

Память о моряках-черноморцах, погибших при освобождении Мариуполя, увековечили в порту города. Четверо новороссийцев участвовали в разминировании акватории. Они погибли 8 мая, выполняя служебное задание.

В открытии мемориала приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, а также военнослужащие НВМЗ.

Участники мероприятия возложили цветы к камню, на котором высечены имена и портреты героев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе восстановили братскую могилу советских воинов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна
В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек
В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек
В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
Прямой эфир
Мы в соцсетях