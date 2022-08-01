В Мариуполе установили мемориал погибшим новороссийским морякам
Общество
01.08.2022 17:01
Память о моряках-черноморцах, погибших при освобождении Мариуполя, увековечили в порту города. Четверо новороссийцев участвовали в разминировании акватории. Они погибли 8 мая, выполняя служебное задание.
В открытии мемориала приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, а также военнослужащие НВМЗ.
Участники мероприятия возложили цветы к камню, на котором высечены имена и портреты героев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе восстановили братскую могилу советских воинов.
Популярные новости
- Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ