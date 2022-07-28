В Майкопе задержали наркоторговца из Краснодара с героином и метадоном

Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Оперативники получили информацию, что ранее судимый 41-летний житель Краснодара намерен совершить в Адыгее незаконные операции с запрещенными веществами.

Автомобиль краснодарца остановили сотрудники ГИБДД на въезде в Майкоп. У мужчины обнаружили свертки с неизвестным порошком. Полицейские выяснили, что он приехал в Майкоп, чтобы продавать оптовые партии наркотиков через мессенджеры. Ранее он уже неоднократно приезжал в столицу Адыгеи для создания закладок. Наркотики оптом краснодарец покупал в одном из соседних регионов.

Правоохранители нашли запрещенные вещества в его тайниках. Экспертиза показала, что в изъятых у мужчины свертках были героин и метадон общей массой около 40 г.

Возбудили уголовное дело. Жителя Краснодара подозревают в незаконном сбыте наркотиков. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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